Todeskreuz beim Goldpreis droht: Diese Bedeutung steckt hinter dem Chartsignal

Beim Gold droht ein Todeskreuz aus 50- und 200-Tage-Linie

Signal ist ein nachlaufender Indikator ohne Erfolgsgarantie

Treiber der Korrektur ist die straffere US- Geldpolitik unter Warsh

Beim Goldpreis rückt derzeit ein charttechnisches Warnsignal in den Fokus: Die 50-Tage-Linie nähert sich von oben der 200-Tage-Linie und droht darunter zu fallen. Kreuzen beide Durchschnitte in dieser Reihenfolge, sprechen Charttechniker von einem Todeskreuz. Der Begriff klingt bedrohlich, sein Ruf ist es auch. Ob das Signal für Anleger tatsächlich etwas taugt, hängt allerdings weit stärker vom Umfeld ab als vom Namen. Aktuell notiert die Feinunze nach einer kräftigen Korrektur bei 3.971,64 US-Dollar und damit rund 26,7 Prozent unter ihrem Allzeithoch von Anfang 2026. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt des Goldpreises lag zuletzt bei 4.474,16 US-Dollar und damit knapp über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 4.471,53 US-Dollar.

Was ein Todeskreuz überhaupt aussagt

Das Muster entsteht, wenn der kurzfristige Durchschnitt der vergangenen 50 Handelstage unter den langfristigen Durchschnitt der vergangenen 200 Tage rutscht. Viele Marktteilnehmer und automatische Handelssysteme werten das als Bestätigung eines Abwärtstrends. Entscheidend ist der Charakter des Indikators: Gleitende Durchschnitte bilden vergangene Kurse ab, sie prognostizieren nichts. Das Todeskreuz ist damit ein nachlaufendes Signal, das einen Rückgang oft erst bestätigt, wenn ein großer Teil der Bewegung bereits gelaufen ist. In Seitwärtsphasen produziert es zudem regelmäßig Fehlsignale. Analysten raten deshalb, die Formation nie isoliert zu betrachten, sondern zusammen mit dem Handelsvolumen und Indikatoren wie dem RSI zu prüfen.

Die Gold-Historie zeigt beide Richtungen

Wie unterschiedlich die Folgen eines Todeskreuzes ausfallen können, belegt die Vergangenheit des Edelmetalls. Anfang 2013 fiel die 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie, der laufende Abwärtstrend beschleunigte sich, und bis zum Tief verlor Gold laut Charttechnik-Auswertungen rund 37 Prozent. Ein späteres Signal im Jahr 2017 blieb dagegen weitgehend folgenlos. 2023 kehrte sich das Todeskreuz hingegen laut MarketWatch innerhalb weniger Wochen in ein Goldenes Kreuz um, als die 50-Tage-Linie den langfristigen Durchschnitt nach oben durchbrach, und der Goldpreis legte bis zum Rekordhoch 2026 um rund 200 Prozent zu. Dasselbe Werkzeug markierte also einmal den Beginn einer historischen Rally und einmal eine schwere Talfahrt. Für die aktuelle Lage zählt daher weniger der bloße Kreuzungspunkt als die Frage, ob der übergeordnete Aufwärtstrend seit 2022 Bestand hat.

Der eigentliche Treiber sitzt bei der Fed

Den Ausschlag gibt derzeit weniger die Chartformation als die Geldpolitik. Unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh hat die US-Notenbank einen überraschend straffen Kurs eingeschlagen und baldigen Zinssenkungen eine Absage erteilt. Am Markt werden inzwischen eher weitere Zinsschritte nach oben eingepreist, was den US-Dollar stützt und zinsloses Gold unattraktiver macht. Als Gegengewicht wirkt die hohe physische Nachfrage: Zentralbanken blieben den jüngsten Quartalsdaten zufolge auch im ersten Quartal 2026 mit netto rund 244 Tonnen kräftige Käufer, nach 863 Tonnen im gesamten Jahr 2025. Diese strukturelle Nachfrage hat frühere Korrekturen wiederholt abgefedert.

Für die kommenden Handelstage zählt nun zunächst, ob die 50-Tage-Linie den langfristigen Durchschnitt tatsächlich von oben nach unten schneidet oder ob eine Gegenbewegung den Abstand wieder vergrößert. Den nächsten Impuls dürften die anstehenden US-Konjunkturdaten und die weiteren Signale der Fed liefern. Im Blick behalten Anleger dabei die vielbeachtete Marke von 4.000 US-Dollar, deren Verteidigung oder Bruch als richtungweisend gilt.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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