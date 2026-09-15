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15.09.2026 22:15:00
Top Senate Republican floats a diesel export ban as prices soar. It might not work.
With diesel prices hitting a record $6.27 a gallon, Washington is talking about a maneuver that could ultimately make matters worse.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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