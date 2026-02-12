|
12.02.2026 22:48:01
Towle Unveils $11 Million Bet on Gold.com Amid Eye-Popping 125% Stock Surge
Towle & Co disclosed a new stake in Gold.com (NYSE:GOLD) on February 12, acquiring 325,397 shares in an estimated $11.08 million trade.According to an SEC filing dated February 12, Towle & Co acquired 325,397 shares of Gold.com during the fourth quarter of 2025. The quarter-end value of the position stood at $11.08 million, capturing both the trade and price changes for the reporting period.This is a new position for Towle & Co, accounting for 2.93% of its 13F reportable AUM after the filing.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 043,11
|120,91
|2,46
