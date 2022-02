Trading-Tipp BP: Ölpreis sorgt für gute Laune

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist heute auf über 92 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit November 2014. Entsprechend positiv ist die Kursentwicklung bei den großen Ölkonzernen, die den unter der Zinsangst leidenden Gesamtmarkt massiv outperformen. Ein gutes Beispiel ist BP.Auf Eurobasis steuert BP sogar auf ein neues starkes Kaufsignal zu. Dies erfolgt dann, wenn die Marke von 4,81 Euro überwunden wird. An der Hauptbörse in London ist dieses Signal mit dem Sprung über 400 Pence schon generiert worden. Die nächsten Ziele liegen bei 426 und 460 Pence, also sechs respektive 15 Prozent höher.