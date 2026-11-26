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26.11.2026 13:00:09
Trafigura calls for greater European metals support after zinc shutdown
The trading house will close Dutch zinc operations after calling for greater government help with power costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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