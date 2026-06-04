|
04.06.2026 12:00:06
Trafigura warns oil at ‘inflection point’ as Iran war stokes bumper half-year profits
Commodity trader’s net profit more than doubles to $4.1bn for October to March periodWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95,38
|-2,01
|-2,06
|Ölpreis (WTI)
|93,04
|-2,98
|-3,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.