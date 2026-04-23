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23.04.2026 16:01:35
Trendwende bei Benzin und Diesel: 12-Uhr-Preissprung an den Tankstellen so hoch wie nie
Seit Beginn des Monats blicken Autofahrer mittags gespannt auf die Spritpreise. Dann dürfen die Tankstellen die Preise anheben. Am heutigen Donnerstag fiel der Sprung so groß aus wie noch nie seit Einführung der Regel. Für den ADAC markiert dies auch eine Trendwende.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,14
|0,03
|1,28
|Super Benzin
|2,06
|0,01
|0,63
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