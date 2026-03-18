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18.03.2026 14:09:03
Trotz gestiegener Nachfrage: Russland profitiert noch nicht von Sanktionspause beim Öl
Nachdem die US-Regierung die Sanktionierung von russischem Öl aufhebt, sind die Befürchtungen groß, dass der Kreml seine Kriegskasse für die Ukraine-Invasion füllen kann. Zu Unrecht, wie eine Schätzung zeigt. Denn, an den Häfen ist von gestiegenen Exporten noch nichts zu spüren - im Gegenteil.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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