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30.04.2026 12:21:00
Trotz Rekordpreisen: Tanken so günstig wie vor 15 Jahren
Der April wird voraussichtlich der teuerste Tankmonat aller Zeiten sein. Doch wie sieht es aus, wenn man berücksichtigt, dass die Preise auch allgemein steigen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Rohstoffe in diesem Artikel
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