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22.06.2026 14:26:00
Trump ‘jawboning’ has masked a global oil-supply disaster, and the reality could mean $135 crude, says industry veteran
Author and former trader Dan Dicker says President Donald Trump’s rhetoric can only take the market so far,Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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