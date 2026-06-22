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22.06.2026 14:26:00

Trump ‘jawboning’ has masked a global oil-supply disaster, and the reality could mean $135 crude, says industry veteran

Author and former trader Dan Dicker says President Donald Trump’s rhetoric can only take the market so far,Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
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