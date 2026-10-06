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06.10.2026 03:34:01
Trump Allows Cheaper, Dyed Diesel to Be Used in Nonfarm Vehicles
In Nebraska, President Trump signed an executive order to waive an off-road requirement for the fuel, which is exempt from the federal highway tax.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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