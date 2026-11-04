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04.11.2026 19:54:44
Trump diesel deal with Russia falters as US fuel supplies hit 20-year low
Two tankers change course in setback to White House gambit to lower fuel prices and shore up political supportWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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