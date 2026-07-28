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28.07.2026 03:59:28
Trump Downplays Russia-Iran Intelligence Claims Ahead of Zelensky, Netanyahu Meetings: Dow Futures Fall 56 Points, Oil and Brent Slide
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Rohstoffe in diesem Artikel
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