10.11.2025 14:23:15
Trump exempts Hungary from sanctions for buying Russian oil
Viktor Orban, who has called access to Russian oil and gas a "vital" issue for his landlocked country, had the most to gain from a meeting with Donald Trump at the White House. And he did.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
