Ölpreis (WTI)

61,19
USD
1,06
1,76 %
11.11.2025 12:35:14

Trump exempts Hungary from sanctions for buying Russian oil

Viktor Orban, who has called access to Russian oil and gas a "vital" issue for his landlocked country, had the most to gain from a meeting with Donald Trump at the White House. And he did.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 65,00 0,94 1,47
Ölpreis (WTI) 61,19 1,06 1,76

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

