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21.07.2026 03:32:01
Trump Expands Iran Strikes as Houthis Threaten Saudi Oil Exports Through Red Sea—Dow Futures Advance, Oil Reaches $83
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Rohstoffe in diesem Artikel
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