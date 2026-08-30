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30.08.2026 06:01:02
Trump hails 'historic' deal to control 65 billion barrels of Venezuelan oil
Venezuelan interim president says the unusual agreement will help revive her country's economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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