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12.03.2026 23:50:00
Trump is scrambling to quell the rise of $100 oil. But the market keeps circling one cure.
Other efforts to coax oil down prices — now at $100 a barrel — are like putting a Band-Aid on a shotgun wound, says analystWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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