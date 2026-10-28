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28.10.2026 08:37:51
Trump Says Iran Wants a Deal as 1 Million Barrels of Venezuelan Oil Arrive in Texas Ahead of Midterms: 'It's a Question of When Do I Want to End It'
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Rohstoffe in diesem Artikel
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