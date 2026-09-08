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08.09.2026 04:14:14
Trump Says Oil Prices Will Drop 'Precipitously' Once the US Wins Iran War, As Gas Hits Record Labor Day High
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausierten aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.