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04.05.2026 00:51:51
Trump says US to start guiding ships through Hormuz; oil prices fall for third day
OIL dropped as President Donald Trump said the US would begin guiding neutral ships through the Strait of Hormuz and signalled progress...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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