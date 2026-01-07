|
07.01.2026
Trump says Venezuela will send U.S. up to 50 million barrels of oil — and he’ll control the proceeds
President Donald Trump late Tuesday said Venezuela will send the U.S. 30 million to 50 million barrels of oil, which will then be sold by the U.S. and the proceeds controlled by him.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
