10.01.2026 21:28:22
Trump seeks $100bn for Venezuela oil, but Exxon boss says country 'uninvestable'
Oil executives expressed caution, with one executive saying Venezuela had seized their assets twice.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
