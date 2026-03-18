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18.03.2026 15:28:35
Trump Suspends Jones Act to Ease Oil Shipping Rules and Gas Price Pressures
The Jones Act dictates that only ships made in the United States can transport cargo between U.S. ports. Such vessels, which must also be crewed by Americans, charge customers more than foreign ships.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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