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10.10.2026 04:07:18

Trump Touts Russian Diesel Deal to Slash Fuel Prices Ahead of Midterms, But Chuck Schumer Says It Will Help Putin Fund His War: 'Deal With the Devil'

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