26.01.2026 07:12:50
Trump verschreckt Anleger: Goldpreis reißt die 5000-Dollar-Marke
Die geopolitischen Spannungen treiben den Goldpreis im vergangenen Jahr bereits um fast zwei Drittel. Nun knackt die Feinunze den nächsten Rekordwert. Und es dürfte weiter bergauf gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
