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11.06.2026 15:09:46
Trump vows to take ‘total control’ of Iran’s oil and gas markets
US president says American forces will also seize control of key export hub Kharg IslandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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