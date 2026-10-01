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01.10.2026 21:30:58
Trump Wants to Keep America’s Diesel at Home: It's Having a Strange Effect on Oil Prices
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,27
|-0,13
|-5,33
|Ölpreis (Brent)
|100,02
|-2,29
|-2,24
|Ölpreis (WTI)
|89,81
|-3,06
|-3,29