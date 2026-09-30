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30.09.2026 11:22:53

Trump Weighs Diesel Export Ban, Warns UK, Europe of Potential Supply Shock as Fuel Crisis Threatens GOP Majority: Report

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