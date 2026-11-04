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04.11.2026 18:07:22

Trump's diesel deal with Russia is unlikely to significantly lower global fuel prices despite expectations of rapid relief

As the world's largest diesel exporter, the US benefits from high prices. At home, however, consumers are feeling the strain of rising living costs. Why Donald Trump's deal with Russia is unlikely to change that.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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