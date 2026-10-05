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05.10.2026 13:35:09
Trump’s diesel export coercion will not strengthen the US
The demand-destroying response to the 1973 Arab oil embargo shows the risk of stopping exportsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
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