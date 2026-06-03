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03.06.2026 20:08:06
Trump’s Iran war drains US oil stocks to lowest level since 2004
Industry warns prices could soon jump as inventories reach ‘critically low’ thresholdWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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