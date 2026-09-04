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04.09.2026 13:08:59

Trump’s Iran war sends US diesel prices to record high

Iran war pushes fuel costs above previous 2022 peak, adding to inflationary pressures ahead of November’s midterm electionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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