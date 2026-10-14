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14.10.2026 13:16:29

Trump’s Russian Diesel Deal May Cut Prices by Just $1-$2 Per Barrel, Says Goldman Sachs; Cover Only 10 Days of US Demand

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