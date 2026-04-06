|
07.04.2026 00:50:09
Trump’s shipping waiver does not boost oil flows within US; fuel exports soar
[NEW YORK] US President Donald Trump’s move allowing foreign-flagged cargo ships to move fuel and other goods between domestic ports has so...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|111,73
|2,03
|1,85
|Ölpreis (WTI)
|113,40
|0,99
|0,88