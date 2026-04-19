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19.04.2026 14:11:34
Trump's Strait of Hormuz blockade hits Iran's oil trade
A US naval blockade cuts off Iran's main source of hard currency by halting most of its oil exports. Will President Trump's pressure force Tehran back to negotiations or widen the conflict?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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