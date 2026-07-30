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30.07.2026 17:02:43
Trump’s Tariff Exemptions Include Diamonds, Oil and Gas, Copper and Other Items
A new round of tariff carve-outs has raised familiar questions about who should receive the lucrative exceptions, and why.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|13 793,15
|160,80
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|Ölpreis (Brent)
|87,88
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|Ölpreis (WTI)
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