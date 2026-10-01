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01.10.2026 16:37:52
Trump’s Threat to Ban Diesel Exports Sets Off Global Alarms
A reduction in refineries has already driven the price of diesel to record highs, threatening economies. An U.S. export ban would be “tremendous shock and blow.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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