06.02.2026 04:05:00
TRX Gold Corporation: Buy, Sell, or Hold in 2026?
For many years, TRX Gold (NYSEMKT: TRX) was a penny stock, trading for less than a dollar per share. In late 2025, the stock started to rise along with gold prices. And, in 2026, when gold prices spiked sharply, TRX Gold's stock price jumped well over $1 per share. Is this precious metals miner a diamond in the rough or not worth the risk?Most investors will want to steer clear of TRX Gold. For starters, it is still a very low-priced stock. At the time of this writing, it was trading hands for less than $2 per share. That is for a good reason; it is a tiny company and a high-risk investment. On the size front, the stock's market cap is around $500 million. That is pretty small when you compare the company to more established precious metals miners like Barrick Mining (NYSE: B), which has a nearly $80 billion market cap.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
