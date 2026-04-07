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07.04.2026 13:30:00
U.S. assets and gold are being sold offshore as the world scrambles to afford higher oil prices
It’s six weeks into the Iran war, and foreign countries have begun selling U.S. assets and gold to afford the cost of higher oil prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 650,46
|-0,44
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|Ölpreis (Brent)
|111,00
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|1,19
|Ölpreis (WTI)
|115,28
|2,87
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