11.03.2026 09:57:49
U.S. Gas Prices Jump for 11th Straight Day, and Oil Pushes Higher
Drivers are paying an average of 20 percent more at the pump since the strikes on Iran began. The global oil price was up and stocks in Asia rose.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|91,80
|0,40
|0,44
|Ölpreis (WTI)
|86,52
|3,07
|3,68
