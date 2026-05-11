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11.05.2026 20:53:00
U.S. households face serious pain beyond gas prices as diesel nears record highs
Diesel is what powers the trucks, trains and tractors. It’s what the U.S. economy runs on.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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