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16.03.2026 11:32:00
U.S. oil futures top $100, then fall back, after series of strikes on vital hubs
The U.S. attacked Kharg Island while a UAE trading hub was hit by drones.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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