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30.10.2026 11:35:32
U.S. Oil Industry Earned Over $130 Billion in Profit During Iran War
That was almost three times as much as what businesses producing and refining oil in the United States made in the same period in 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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