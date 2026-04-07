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07.04.2026 10:30:00
U.S. oil prices top $115 a barrel after reports that Iran’s Kharg Island targeted with multiple strikes
Crude-oil futures rose on Tuesday ahead of President Donald Trump’s self-imposed deadline to unleash attacks on Iranian civilian infrastructure.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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