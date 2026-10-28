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28.10.2026 21:16:00
U.S. oil-refinery stocks are up roughly 150% this year. How long could this historic run last?
Analyst predicts the ‘mother of all maintenance seasons’ for refineries that have been running at high capacityWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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