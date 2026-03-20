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21.03.2026 00:46:11
U.S. Pauses Sanctions on Some Iranian Oil to Get More to Market
Treasury Secretary Scott Bessent estimated that the move would add about 140 million barrels of crude to the oil market.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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