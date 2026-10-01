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01.10.2026 13:58:00
U.S. reportedly asks Germany and France to release diesel stockpiles: What that means for a U.S. ban on exports of the fuel
Reuters reported that the EU Commission, France, Ireland, Britain and Italy are holding a call about the possibility of releasing diesel stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,27
|-0,13
|-5,33