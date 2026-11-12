12.11.2026 18:06:03

U.S. Crude Oil Inventories Unexpectedly Jump By 4.7 Million Barrels

(RTTNews) - The Energy Information Administration released a report on Thursday unexpectedly showing a notable increase in U.S. crude oil inventories in the week ended November 6th.

The report said crude oil inventories jumped by 4.7 million barrels last week after edging down by 0.9 million barrels in the previous week. Economists had expected crude oil inventories to dip by 1.1 million barrels.

At 414.4 million barrels, U.S. crude oil inventories are still 4 percent below the five-year average for this time of year, the EIA said.

The EIA said gasoline inventories also rose by 1.8 million barrels last week and are 1 percent above the five-year average for this time of year.

Distillate inventories, which include heating oil and diesel, also increased by 4.1 million barrels last week but remain 8 percent below the five-year average for this time of year, the report said.

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen