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28.04.2026 15:17:39

UAE Exits OPEC+: Oil Barely Flinched And These 5 Energy Stocks Ripped

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Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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